Pensieri ed energie sono già rivolte all'Asti. Un pizzico di rimpianto per capitan Scannapieco c'è dopo lo 0-0 del Ligorna a Sanremo, soprattutto per non essere riusciti a scalfire la retroguardia matuziana nonostante la superiorità numerica per larghi tratti della partita.

L'obiettivo ora però è fissato sulla sfida contro i galletti e a una stagione che i genovesi vogliono vivere da protagonisti