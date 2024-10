Calcio, Bragno. I biancoverdi restano ultimi, anche il Little Club James passa al Ponzo

Che per il Bragno non sarebbe stata una stagione sulla carta agevole era noto già dalla scorsa estate.

I biancoverdi però non sono ancora riusciti a disincagliarsi dopo tre partite dal fondo della graduatoria, come conferma l'ultimo posto a quota zero in coabitazione con l'Argentina.

Una prima missione compiuta da parte del Little Club James che, proprio al Ponzo, ha conquistato il primo successo in campionato.

Il momento chiave del match è arrivato poco dopo la mezz'ora con la rete ospite di Chaves Moncada.

I valbormidesi hanno palesato ancora difficoltà in fase di realizzazione sottoporta: una falla da tamponare con rapidità per iniziare a puntellare la propria classifica.

BRAGNO - LITTLE CLUB JAMES 0-1

Rete: 35’ Chaves Moncada.

Bragno: Ghizzardi, Longagna, Esposito, Negro, Turco, Puglia, Domeniconi, Tubino, Gamba (82’ Quinonez), Di Martino, Cavallone G. (65’ Monni).

A disposizione: Bruzzone, Bovio, Osman, Gjataj, Rizzo, Morielli.

Allenatore: Frumento

Little Club James: Bongiorni, Leonardi, Pocaterra, Carra, Crovetti, Pulsoni, Parodi (75’ Garaven ta), Bilanzone, Siddi (80’ Garcia Guzman), Chaves Moncada (65’ Rossetti N.), Giorgi (80’ Allocca).

A disposizione: Parise, Canellini, De Rosa. All. Rossetti C.

Arbitro: Fraticelli di Genova.