Giudice Sportivo, Eccellenza. Tutti i provvedimenti settimanali, respinto il ricorso dell'Angelo Baiardo

GARE DEL 6/10/2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
FRAZZETTO MAURO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
MASSAGGIATORI
INIBIZIONE FINO AL 31/10/2024
BELLOMO LUCA (SERRA RICCO 1971)
ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
SCANU DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
MOLIARI FABIO (CELLE VARAZZE F.B.C.)
MAISANO GIUSEPPE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
BIANCO GIANLUIGI (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
COCCO MATTEO (PIETRA LIGURE 1956)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SALVINI MATTEO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
GASCO GIACOMO (PIETRA LIGURE 1956)
CARUSO SIMONE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
GATTO PIERLUIGI (ANGELO BAIARDO)
ZUNINO ELIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
LIPANI SIMONE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
ROBOTTI GABRIELE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
ODASSO TOMMASO (PIETRA LIGURE 1956)
PILI FILIPPO (PIETRA LIGURE 1956)
BASSO THOMAS (SAN FRANCESCO LOANO)
COLANTONIO LUCA (TAGGIA)
AMMONIZIONE (I INFR)
CAMPANELLA GIOELE (ANGELO BAIARDO)
ROVIDO DAVIDE (ANGELO BAIARDO)
VIOLA MATTIA (ANGELO BAIARDO)
PICCARDO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
CARAMELLO MARCO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
LEMBO GIOVANNI (ATHLETIC CLUB ALBARO)
CHIRONE PIETRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
TAVAROLI EMANUELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
TONA MARC (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
ZANOLI MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
CALCAGNO FEDERICO (CELLE VARAZZE F.B.C.)
GALATOLO PIETRO (CELLE VARAZZE F.B.C.)
VENTRE MICHAEL (CELLE VARAZZE F.B.C.)
ALLOCCA GIACOMO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
MURA EDOARDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
SIGHIERI DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
RIGGIO LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
COTELLESSA GIACOMO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
FENATI GIOVANNI (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
REVELLO ALESSANDRO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
BASSO ALESSANDRO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
PORTACCIO LUCA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
DOMINICI ENRICO (PIETRA LIGURE 1956)
SOGNO SANTIAGO (PIETRA LIGURE 1956)
LAZRI MARCO (PRAESE 1945)
LOBASCIO GIULIANO (PRAESE 1945)
MATZEDDA ALESSIO (PRAESE 1945)
CRUDELI MATTEO AGOSTINO (RIVASAMBA H.C.A.)
ALBERTO ZACCARIA ASSANE (SAN FRANCESCO LOANO)
BALLA ERALD (SAN FRANCESCO LOANO)
HALAJ SERGIS (SAN FRANCESCO LOANO)
DIAKHATE ABDOULAYE (SERRA RICCO 1971)
ERROI ALESSIO (SERRA RICCO 1971)
BRIZIO MICHELE (TAGGIA)
CAVALLERO FRANCESCO (TAGGIA)
LUSIANI ALESSANDRO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)