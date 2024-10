La determinazione e la compattezza hanno superato l'ansia da prestazione. Il Pietra Ligure si è calato l'elmetto sulla fronte e, nonostante una situazione fisica non ottimale, è riuscito ad avere la meglio sull'Arenzano.

Proprio l'atteggiamento visto in campo, oltre la vittoria hanno rappresentato la nota da sottolineare per il direttore generale Luca Filadelli, pronto a dedicare anche alcune parole speciali per le 100 presenze di Filippo Pili in biancoceleste.