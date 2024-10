Calcio. Promozione. La Sampierdarenese espugna Finale! E' crisi nera per la squadra di Brignoli

FINALE - SAMPIERDARENESE 0-1 (Ferrante 23')

53' FINISCE QUA

52' passaggio di Renda sul fondo, probabilmente l'ultima azione

50' diagonale di Cafarotti affrettato e sfera sul fondo, chance sprecata per i giallorossi

45' addirittura sette i minuti di recupero

41' fuori Lamonica e spazio a Mazzarello

40' punizione Finale conquistata da Aroca non sfruttata dai giallorossi. Prima Renda sulla destra serve a rimorchio, ma non c'è nessuno a raccogliere

39' sbaglia la lettura De Simone, Renda prende la sfera e poi prova un tiro a giro, palla sul fondo

35' spostato in mezzo Durante, a sinistra Chiarabini e a destra Testore, non rinuncia al 4-3-3 Pittaluga

34' sul taccuino anche Bertozzi, in ritardo su Fiorucci

30' un cambio per parte: Aroca - Agate nel Finale, Testore - Ferrante nella Sampierdarenese

29' un po' di nervosismo per un palla non buttata fuori dal Finale dopo che un giocatore ospite è rimasto giu dopo un contrasto

24' difficoltà evidenti per il Finale, anche solo a raggiungere la metacampo avversario. Cambia ancora la Samp., esce Costa ed entra Cadenasso

22' Bertozzi - Belvedere, ancora un cambio per i locali

21' sta perdendo lucidità il Finale in un momento cruciale della gara, ospiti finora in controllo

18' primo cambio negli ospiti: dentro Durante per Lombardo

17' ad un passo dal raddoppio la Sampierdarenese, conclusione dal limite non irresistibile respinta bassa da Martinetti, poi sfera che arriva a Ferrante che colpisce la traversa

12' Scalia e Cafarotti per Brollo G. e Nazarenko nel Finale. Punizione di Ballone pronta ad eseguirsi

10' in ritardo Galluccio su Renda, cartellino inevitabile

9' invita a non lanciare lungo Gabriele Brollo, intanto nuovi cambi in arrivo per i giallorossi

8' Renda - Piu, prima mossa di Brignoli

6' contatto Martinetti - Lombardo, Minniti lascia proseguire, poi fallo di Ferrante dritto su Pastorino, fischiato ma senza sanzione. Giallo che manca, il giocatore ospite non guardava la sfera. Ammonito invece per proteste Giguet

4' una chiusura di Galluccio carica la Sampierdarenese, poco dopo steso Chiarabini e punizione battuta da Biagini dritta sul fondo

16:02 ripartiti senza novità e subito un tiro centrale di Piu

SECONDO TEMPO

45' termina senza recupero la prima frazione. Ospiti avanti con una bella rete di Ferrante, Finale che si è visto solo a fiammate in avanti, qualche errori di troppo in mezzo al campo

43' non arriva in scivolata Lombardo sul cross dalla destra. Non contento Brignoli di alcune gestioni

39' ingenuità di Belvedere sull'esterno, steso Galluccio

38' direttamente sul fondo il corner di Belvedere

37' cross dalla destra per il Finale, arriva a colpire Piu, colpo di testa senza grande potenza, volo per i fotografi da parte di Bulgarelli che blocca

36' retropassaggio di Lamonica non dei migliori, costretto a spazzare in fallo laterale Bulgarelli

35' pressione spesso molto alta della Sampierdarenese, ma il Finale sa uscire bene, sta mancando però mancando la precisione nei passaggi dopo aver superato questa prima fase

32' Lamonica ferma Nazarenko, è giallo

30' botta di Capocelli dritta per dritta su punizione, attento Bulgarelli

28' bella trama del Finale che esce bene, cross di Capocelli per Piu dall'altra parte che va al tiro, si oppone Galluccio e poi sfera tra le mani di Bulgarelli

23' VANTAGGIO SAMPIERDARENESE! I lupi escono bene da una serie di contrasti sulla sinistra, poi il pallone verso il centro a Ferrante che con il destro, dal limite, la piazza all'angolino sinistro

20' pressione fallosa su Brollo, punizione Finale nella metacampo ospite

19' arriva allo stacco Lombardi, colpo di testa non in modo pulito, raccoglie Martinetti

17' il primo giallo è di Capocelli

15' cross di Caligaris, mette in corner con un bell'intervento De Simone

14' scappa sulla destra il Finale, Capocelli arriva a tu per tu, para Bulgarelli, l'azione prosegue e Belvedere si vede respingere in corner ancora dal portiere

12' staffilata mancina di Lamonica, si butta giu a terra bene Martinetti, manca poi il tap in su respinta la Sampierdarenese

10' qualche problema con i palloni, già tre da cambiare perchè ritenuti molli

4' subito un tiro per gli ospiti, diagonale non dei migliori di Ferrante, si distende Martinetti. Subito bei ritmi in questi primi minuti

15:04 via!

PRIMO TEMPO

Formazioni

FINALE: Martinetti, Giguet, Agate, Pastorino, Ballone, Nazarenko, Caligaris, Belvedere, Capocelli, Piu, Brollo G.

A disposizione: Anselmo, Scalia, Arzarello, Brollo V., Aroca, Palumbo, Bertozzi, Cafarotti, Renda

Allenatore: Brignoli

SAMPIERDARENESE: Bulgarelli, Galluccio, Lamonica, Bruni, De Simone, Costa, Chiarabini, Biagini, Ferrante, Fiorucci, Lombardo

A disposizione: Virga, Banchieri, Cadenasso, Mazzarello, Testore, Porcu, Patrone, Durante

Allenatore: Pittaluga

Arbitro: Giorgio Minniti (Genova)

Assistenti: Osama Chamchi (Savona) - Nicolò Filippi (Savona)