Un solo punto in classifica dopo cinque partite: il piatto piange per il Vadino in attesa dell'anticipo di oggi pomeriggio con la Baia Alassio Auxilium.

Le vespe però non possono permettersi di fare sconti: l'idea di passare una notte in veta con Andora, Camporosso e Ospedaletti è davvero troppo stuzzicante per la formazione di mister Sardo.

A seguire la graduatoria e il programma completo.