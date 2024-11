Rari Nantes Savona. Vittoria da ex per Davide Occhione contro la Telimar: "Dopo il successo di Atene siamo pronti a spingere ancora più forte" (VIDEO)

Un gol nel successo contro il Telimar Palermo per Davide Occhione, uno dei protagonisti della Bper Rari Nantes Savona che continua il suo percorso di crescita. Dopo l'impresa di Atene, è arrivata una netta vittoria casalinga in campionato ad alimentare le buone sensazioni in casa biancorossa: ne abbiamo parlato con uno dei volti nuovi del team guidato da Alberto Angelini, al termine di un match per lui dal sapore speciale.