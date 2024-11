Vela. Scatta oggi il 34° Campionato Invernale del Ponente

Riparte il Campionato dedicato alla Vela d’Altura: la cerimonia di apertura si terrà sabato 2 novembre 2024, presso la discoteca Aegua. Seguirà il briefing tecnico degli equipaggi, che già il giorno successivo si sfideranno sul campo di regata. Il Campionato è aperto alle classi ORC, IRC e Gran Crociera ORC. In allegato tutte le date della stagione 2024/2025.





Vanta una lunga tradizione il Campionato Invernale del Ponente dedicato agli appassionati di Vela d’Altura, ospitato da D-Marin | Marina di Varazze, che si svolgerà per il trentaquattresimo anno consecutivo nelle acque tra Celle Ligure e il Golfo di Varazze. Il programma di regate organizzate dal Comitato dei Circoli Nautici del Ponente, formato da Club Nautico Celle, Lega Navale Italiana Savona e Varazze Club Nautico continua ad attirare un alto numero di partecipanti entusiasti della sfida che li impegnerà da novembre 2024 a febbraio 2025. La manifestazione può contare oggi su una partecipazione di qualità, per quanto riguarda il livello agonistico, dovuta anche e soprattutto all’impegno profuso dagli organizzatori che ogni anno lavorano per offrire la migliore accoglienza possibile.





“La collaborazione di Marina di Varazze con gli organizzatori del Campionato Invernale del Ponente rappresenta ormai un sodalizio storico” afferma Italo Bogliolo, vicedirettore di D-Marin | Marina di Varazze. “Si tratta di un evento di successo che attrae sempre più appassionati per un lungo periodo dell’anno. La nostra marina è un luogo senza dubbio confortevole e accogliente per questo tipo di eventi, grazie ai locali e ai servizi in grado di garantire momenti conviviali e di relax anche quando le condizioni meteo non sono del tutto favorevoli. Gli eventi sia estivi sia invernali continuano a rappresentare un punto di forza e un fiore all’occhiello del nostro porto, in linea con la filosofia del network internazionale di porti turistici D-Marin di cui Marina di Varazze fa parte da inizio 2024.”





La cerimonia di apertura del Campionato si terrà presso la discoteca Aegua, il 2 novembre 2024. Alle ore 16 si terrà la presentazione del libro di Roberto Avanzino “Un lavello, un coltello, un fornello, manuale di cambusa e cucina di bordo” dedicato alla cucina in barca a vela. Alla presentazione seguirà, alle 17,30 il briefing tecnico degli equipaggi che già il giorno successivo si sfideranno sul campo di regata. Il Campionato è aperto le classi ORC, IRC e Gran Crociera ORC.





Il calendario delle regate del Campionato Invernale del Ponente 2024-2025:

• 3 novembre 2024

• 23 e 24 novembre 2024

• 30 novembre 2024

• 11 e 12 gennaio 2025

• 26 gennaio 2025

• 1 e 2 febbraio 2025

• 22 febbraio 2025

• 23 febbraio 2025 Premiazione