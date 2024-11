Probabilmente la paternità del gol sarà contesa con Leonardo Carastro, ma come sottolineato Matteo Bonifazio, la cosa più importante per la San Francesco Loano è che la palla sia entrata.

Il punto del Devincenzi può rappresentare infatti un nuovo inizio per i rossoblu, seppur il centrocampista abbia ribadito come il giusto spirito non sia mai mancato all'interno dello spogliatoio.

Immancabile, per la prima rete nel massimo campionato regionale, la dedica di rito.