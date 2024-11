Calcio, Pontelungo forza sei con il Cella, granata a tre punti dal primo posto

E’ un punteggio tennistico quello del Pontelungo nel match di ieri contro il Cella, la squadra di mister Zanardini, dopo lo stop forzato dettato dal rinvio del match con la Carcarese, è tornato in campo rifilando ben sei goal alla compagine genovese, giocando un bel calcio propositivo e divertendo i presenti.

La sfida si sblocca su calcio di rigore, Caneva viene steso e Sfinjari segna dagli 11 metri. Al 33° è ancora lui a segnare, questa volta in contropiede trovandosi a tu per tu con il portiere.

A metà ripresa altro rigore per i granata, procurato da Rocca, dal dischetto va Calcagno che è anch’esso glaciale. Il finale riserva altri tre goal, prima Ardissone trova il filtrante giusto per Rocca, poi su contropiede quest’ultimo imbeccato da Asteggiante con un gioco di gambe mette in rete il quinto goal, chiuse nel recupero Marquez risolvendo in mischia.

Una bella prova della squadra albenganese, che vince con grande merito e accorcia dalla capolista.



PONTELUNGO - CELLA 6-0

Marcatori: 17’ Sfinjari (Rig.), 33’ Sfinjari, 76’ Calcagno (Rig.), 80’ Rocca, 81’ Ardissone, 90’ Marquez.



Pontelungo: Breeuwer, Delfino, Calcagno, Roascio, Corciulo, Farinazzo, Guardone (77’ Chariq), Asteggiante, Caneva (60’ Rocca), Sfinjari, Ardissone (77’ Marquez).

A disposizione: Ghiozzi, Alizeri, Calandrino, Pollero, Bolia, Ciravegna.

Allenatore: Zanardini



Cella: Papini M., Antonini, Panarello, Profumo, Travaglini, Grassi, Lerza, Muscolo, Becciu (80’ Celano), Roggerone (77’ Sannino), Melle (79’ Pizzorno E.).

A disposizione: Parise, Mataloni, Spadaro, Raso F., Cappato, Casanova.

Allenatore: Pagano



Arbitro: Stefano Falamischia di Savona.