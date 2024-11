Pallacanestro Alassio, tra campionati e Academy Italia una bella settimana cestistica

Vincono Under 17 e Under 15 Gold, bell’appuntamento per gli Scoiattoli-Libellule e Giovanni Lucchesi ospite per due allenamenti molto interessanti.



UNDER17 GOLD: Un ottimo 2° quarto e parecchi cali di attenzione a Vado Ligure.

- Trasferta a Vado per l'U17 che gioca una partita non continua e che riesce ad imprimere l'allungo decisivo nel secondo quarto prima di tornare a soffrire dopo l'intervallo lungo. L'aspetto positivo è che giocando partite equilibrate sicuramente si migliora ma serve maggiore continuità per tutti i 40 minuti.

- Vado 71 - ABC Ponente 76

Falco 2, Ferrabone, Trushi 2, Donadio 13, Vaccarezza 19, Ghiglione 6, Magaletti, Biraghi 13, Zerbone, Gastaldi 21. All. Ciravegna-Accinelli



UNDER15 GOLD: Ottimo avvio di campionato per tutti i 40 minuti.

- Prima partita casalinga per gli U15 che superano Golfo dei Poeti Spezia dopo un primo quarto equilibrato. Dal secondo quarto la maggiore intercambiabilita' dei nostri ha fatto la differenza riuscendo a tenere sempre alta la concentrazione e l'intensità.

- ABC Ponente 88 - Golfo dei Poeti 31

Degola 2, Pareto 2, Mangos 11, Zerbone, Scognamiglio 13, Gastaldi, Cavalli 15, Trushi 16, Breaban 9, Lorusso 4, Demichelis 16. All. Ciravegna-Accinelli





SCOIATTOLI-LIBELLULE: Bel sabato pomeriggio per i nostri e le nostre nati/e nel 2016-17 che hanno giocato tantissime partite in un torneo interno di 3vs3 in attesa del campionato minibasket di categoria che affronteremo con il nostro solito spirito di divertimento e dando modo a tutti di giocare.





ACADEMY ITALIA: Lunedì Alassio è stata teatro di due allenamenti condotti dal Responsabile della Nazionale italiana giovanile Giovanni Lucchesi che, insieme a un mito del basket italiano, Roberto Brunamonti, ha guidato prima le nate nel 2012-13 e successivamente le nate nel 2010-11 del Ponente ligure.

L'evento è collegato all'allenamento svoltosi domenica dalla selezione ligure nel nuovo Palasport di Genova al quale ha partecipato Lara e, questa settimana ligure dei vertici azzurri, culminerà Giovedì con la partita della Nazionale Femminile con la Repubblica Ceca inaugurando di fatto il nuovo impianto genovese.

"Siamo contenti che sia stata scelta Alassio come sede di questi due allenamenti, siamo orgogliosi che le due allenatrici che hanno affiancato Lucchesi siano la nostra Responsabile tecnica Laura e Giulia e felicissimi che molte nostre cestiste siano state presenti all'evento. Il basket femminile va curato e la presenza di diversi allenatori del Ponente Ligure ai due allenamenti alassini testimonia un rinnovato interesse per il settore".