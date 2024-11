Calcio, Cairese. Difesa ok, ma con l'Oltrepo' le polveri restano bagnate (LA SINTESI)

Rimanere con la testa al riparo senza scoprirsi i piedi. La coperta per mister Marco Nappi resta nella medesima posizione delle scorse settimane e in attesa di possibili ulteriori novità di mercato va bene anche così.

Terzo zero a zero consecutivo per i valbormidesi che restano però imbattuti sotto la gestione dell'allenatore romano.

Ecco la sintesi a cura di Paolo Zerbi.

CAIRESE - OLTREPO' 0-0

CAIRESE: Cerantola, Lartey, Gargiulo, Onkony, De Mori (33' st Garbarino), Ngamba, Turone (38' st Garcia), Silvestri (9' st Lazzaretti), Sassari, Fernandez, Anselmo (33' st Chiarlone).

Allenatore: Nappi

OLTREPÒ: Fossati, Moraschi, Cavallotti (45' st Bradarskiy), Spatari (40' st Carrer), De Rinaldis, Soldi (32' st Consonni), Cabella, Andrini, Cretti (33' st Natoli), Speroni (14' st Semenza), Costante.

Allenatore: Parolini

Arbitro: Iorfida di Palermo