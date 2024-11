Doria Nuoto Loano presente al Trofeo Nico Sapio: Bianca Tonon medaglia d’oro nei 100 rana Esordienti A

Nelle giornate dell'8, 9 e 10 novembre nella piscina della Sciorba a Genova si è svolto uno dei più prestigiosi appuntamenti internazionali di nuoto: la 50^ edizione del Trofeo Nico Sapio.

All'evento hanno preso parte anche diversi atleti del Doria Nuoto Loano. Per la categoria juniores Alessandro Cominato, Michele Giuseppe Ippolito, Artur Verdes, Francesco Vigolungo e Pietro Zangrandi; per la categoria Ragazzi Edoardo Bottino e Damiano Ferrari ed infine per gli Esordienti A Sebastiano Bottino e Bianca Tonon.

"Un weekend pieno di emozioni e bracciate fra i big del nuoto italiano e non solo, portando a casa ottimi risultati - commentano dal sodalizio del presidente Massimiliano Gattuso - in particolare evidenza Bianca Tonon che ha vinto la medaglia d’oro dei 100 rana Esordienti A (leva 2014) migliorando anche il suo personale".