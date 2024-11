Dalla Coppa il campionato il passo sarà breve sia per il Vado che per il Saluzzo. Domenica saranno i granata ad ospitare il Vado nella sfida valida per il girone A.

Ovviamente i rossoblu e Andrea Bondioli si aspettano un risultato diverso dopo l'eliminazione dal tabellone di Coppa Italia, ma per il difensore rossoblu non tutto è stato da buttare nel match di ieri pomeriggio disputato al Chittolina.