Vela, weekend di Regate per il 34° Campionato Invernale del Ponente

Il 34° Campionato Invernale del Ponente, edizione 2024-2025, organizzato dal Comitato dei circoli nautici di Varazze, CN Celle e LNI Savona, ha visto un nuovo fine settimana di emozioni in mare. Al via, 35 imbarcazioni divise in categorie: 17 ORC, 14 Gran Crociera e 4 monotipi J24.

Sabato la previsione di una tramontana a 25 nodi, oltre i limiti di sicurezza stabiliti, si è rivelata fortunatamente errata. Dopo una mattinata calma e serena, nel primo pomeriggio è arrivato uno scirocco di 15 nodi che ha permesso la partenza della regata alle 13:08, su un mare mosso da onde di quasi due metri.

Nella divisione ORC, la sfida del pomeriggio è stata serrata: Rachistar ha tagliato per primo la linea, coprendo 4,43 miglia in 47 minuti, seguito da Farfallina 2, Sarchiapone Fuoriserie, Jack Sparrow e Velasquez. La classifica in tempo corretto ha premiato per la terza volta Sarchiapone Fuoriserie, seguita da Farfallina 2 e Velasquez.

Domenica 24, la leggera pioggia prevista non ha impedito lo svolgimento della regata, partita puntuale alle 10:35. Un maestrale a 10 nodi, con raffiche fino a 20 nodi, ha accompagnato i velisti sotto una fitta foschia, che ha reso difficile l'avvistamento delle boe. In testa, Jack Sparrow ha completato la regata (5,41 miglia) in 55 minuti, con Sarchiapone Fuoriserie e Farfallina 2 subito dietro. Sarchiapone Fuoriserie ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva in tempo corretto, rafforzando la sua leadership in classifica con 4 punti, seguito da Farfallina 2 (11 punti) e dall’Elan 31 Sangria (15 punti).

Nella categoria Gran Crociera, Voscià è arrivata prima in entrambe le prove, ma in tempo corretto è stata superata dalla campionessa in carica Mediterranea. Dopo tre prove, Mediterranea guida la classifica con punteggio pieno (3 punti), seguita da Voscià (10 punti) e Mannicchia (14 punti).

Per i monotipi J24, il weekend ha segnato il debutto nel Campionato, con un avvio equilibrato: Nuvola Rossa e Bellastoria sono in testa a pari merito con 3 punti. Valentina e Crostino, rispettivamente terza e quarta posizione, seguono con 10 punti ciascuna.