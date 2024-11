Calcio amatoriale: risultati e classifiche del campionato 'a 7' che si gioca al 'Colombera' di Santo Stefano al Mare

Si è giocata lunedì scorso al ‘Colombera’ di Santo Stefano al Mare, l'8a giornata del campionato provinciale di calcio a 7 e, come sempre, si sono vissute partite molto equilibrate e con alto tasso tecnico da parte dei giocatori.

La capolista Ronin ha vinto contro il Delo Team dopo una prima parte del match sofferto ha chiuso la contesa nel secondo tempo imponendosi per 5-1, con le doppiette di Vinai e Urmaz e gol di Yalcin. Le inseguitrici non mollano un colpo: la Satus di Chicco Virga ha vinto contro i frontalieri dei Desperados Fc per 5-2 (da segnalare la tripletta di Christian Ciaramitaro), mentre l'AC Sanremo batte per 1-0, in una partita molto equilibrata, i F.lli Diurno con il gol decisivo di Salerno.

La Poggese rimane agganciata alle prime posizioni imponendosi per 4-2 (doppiette di Comparato e Cuneo) contro il Real La Marmora in una gara molto complicata che ha visto i poggesi sotto di una rete a pochi minuti dalla fine. La gara tra FF Zurrigo e Herta Vernello verrà recuperata tra qualche settimana in quanto gli azzurri hanno beneficiato del jolly.

La classifica:

Ronin 22

Ac Sanremo 19

Satus 19

FF Zurrigo** 13

Poggese 10

F.lli Diurno 9

Desperados* Fc 6

Delo Team* 5

Herta Vernello** 4

Real La Marmora 0

Le prime posizioni dei capocannonieri:

Simone Filiberto (Ronin) 10

Saverio Cuneo (Poggese), Andrea Gambello (Ac Sanremo) e Matteo Cutellè (Satus) 8

Selcuk Yalcin (Ronin) e Federico Virga (Satus) 7

Simone Comparato (Poggese), Jose Vanegas (Ff Zurrigo), Christian Ciaramitaro (Satus) e Luca Fiuzzi (Satus) 6

Lunedì si giocherà la 9a e ultima giornata di andata, poi spazio ai recuperi e alla pausa natalizia, durante la quale si aprirà il mercato. Ogni squadra infatti ha la possibilità di cambiare un massimo di 4 giocatori (sui 12 totali della rosa) e vi è la possibilità di scambio giocatori tra le società partecipanti.