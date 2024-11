Un oro e due argenti per la sanremese Giorgia Amodeo ai Campionati Italiani Assoluti di Nuoto Paralimpico in vasca corta

La giovane nuotatrice sanremese Giorgia Amodeo, portacolori della Polisportiva IntegrAbili ha partecipato, nello scorso weekend del 23-24 novembre, presso la piscina ‘La Bastia’ di Livorno alla VI Edizione dei Campionati Italiani Assoluti di Nuoto Paralimpico in vasca corta. Presenti in vasca 186 atleti in rappresentanza di 58 società, fra cui molti atleti della nazionale italiana, essendo la prima gara federale dopo Parigi 2024.

Giorgia Amodeo, che gareggia per la classe S2, ha conquistato una medaglia d’oro nei 50 mt Stile Libero e due medaglie d’argento nei 50 mt. Dorso e nei 100 mt. Stile Libero. “Ci congratuliamo con Giorgia per gli ottimi risultati frutto del suo costante impegno negli allenamenti, oltre ogni ostacolo e difficoltà”, spiega la presidente Polisportiva IntegrAbili Alessandra Manino.