Pallacanestro: campionato Under 15, bella vittoria del Sea Basket Olimpia sul Loano

Ancora una bella vittoria per la squadra under 15 nata in sinergia tra Sea Basket Sanremo e Olimpia Taggia. Difficile partita contro un avversario molto forte, punteggio sempre altalenante, poi nel finale grazie ad alcune sapienti giocate e ad una solida difesa che non ha concesso rimbalzo ai lunghi avversari la squadra ponentina faceva suo l'impegnativo incontro.

"Sono molto contento di tutti i ragazzi - dichiara coach Bonino - si stanno allenando duramente e si sta creando un gruppo futuribile e di buona qualità. Devo ringraziare il mio vice Francesco Vitale e coach Luca Bellone che con me si dedicano ai ragazzi con grande passione".

Sea Olimpia-Basket Loano 62-50

Sea Olimpia: Gervasoni 16,Frontero 13, Massa 14, Martinez 12, Carissimi 5 , Campanale 2, Guerrino, Tagliatini, Pioli, Scaramozzino, Perotti, Molody. Coach Mauro Bonino, vice Francesco Vitale.