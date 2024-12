Vela: a Sanremo i Francesi sbancano alla quarantesima edizione del Meeting Internazionale del Mediterraneo

Tre giorni di regate per i giovanissimi della classe Optimist a Sanremo per il tradizionale Meeting del Mediterraneo un evento che ha visto sfidarsi giovani velisti in tre giorni di intense regate.

Venerdì, il vento ha regalato condizioni ideali, permettendo il completamento di tre prove per gli Juniores, mentre i Cadetti sono stati costretti a tornare a casa dopo aver disputato solo due prove. Il sabato, invece, il vento si è fatto attendere, ma alla fine si è alzato, consentendo lo svolgimento di una regata di grande qualità.

Nella categoria A Juniores, il dominatore assoluto è stato Paul Masson, velista nizzardo che ha conquistato tre primi posti e il suo peggior risultato è stato un quarto. Al secondo posto si è classificato il suo compagno di squadra Luis Gerriet, contribuendo al successo dello Yacht Club de Nice, che si è aggiudicato anche il prestigioso Trofeo Dino Minaglia, ovvero il vincitore a squadre.

Divisione A Juniores

1° FRA 3168 - Paul Masson (Yacht Club Nice)

2° FRA 3052 - Louis Gerriet (Yacht Club Nice)

3° ITA 9706 - Giancarlo Postiglione (Circolo Velico Vernazzolesi)

4° FRA 3111 - Salomè Joly (Club La Pelle)

5° ITA 9888 - Ian Francisco Scialli (Yacht Club Sanremo)

Nella categoria B Cadetti, il vincitore è stato il monegasco Paul Carlevaris, che ha preceduto il marsigliese Joly Mathurin.

Divisione B Cadetti

1° MON 17 - Pietro Carlevaris (Yacht Club Monaco)

2° FRA 2922 - Mathurin Joly (Club La Pelle)

3° FRA 3001 Malo Delattre (Club La Pelle)

4° ITA 167 - Alfredo Fessia (Yacht Club Sanremo)

5° MON 3 Louis Faivre Louis (Yacht Club Monaco)

La manifestazione, sostenuta dalla Città di Sanremo, è stata un grande successo, riempiendo ogni anno il porto e la città di questi giovanissimi atleti, simbolo di una passione per la vela che continua a crescere. Si conclude così un anno ricco di eventi per lo Yacht Club Sanremo, che nel fine settimana chiuderà la sua attività agonistica del 2024 con le Winter Series della classe Dragone.