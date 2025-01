Sylla verso l'addio all'Imperia? Scuffi: "Il giocatore ad oggi è nerazzurro". Voci su un interessamento del Siracusa

Si profila un cambio tra i pali della porta dell'Imperia per il girone di ritorno che inizierà domenica dalla trasferta di Ligorna. All'arrivo del classe 2001, Lorenzo Santarelli, si aggiunge la visita ai compagni di Sylla che oggi è passato all'allenamento per salutare. Ma il classe 2003 ad oggi è ancora un giocatore nerazzurro, e la sua situazione viene spiegata dal direttore generale Matthew Scuffi: "In quanto giocatore extracomunitario, Sylla non può disputare attualmente la Serie C, a meno che non vinca un campionato di Serie D. Quest'estate, quando si è aggregato al gruppo a preparazione già iniziata, eravamo d'accordo con il suo procuratore che se a dicembre fosse arrivata un'offerta da una squadra che si sta giocando la vittoria in Serie D, avrebbe potuto andar via. Anche se sinceramente noi ci auguriamo che possa restare ancora ad Imperia. Comunque non abbiamo ancora avviato nessuna pratica di rescissione, quindi ad oggi Sylla è un giocatore nerazzurro".

Voci di corridoio parlano di un forte interesse del Siracusa, con i siciliani attualmente primi in classifica nel Girone I. Intanto va detto che, in caso di partenza di Sylla, l'Imperia ha giocato d'anticipo tesserando un portiere con esperienze in Serie C, e che Buttu ha potuto visionare oggi nel suo primo allenamento, parlando di una buona impressione ricevuta da Santarelli.

I nerazzurri ancora per questa settimana sono ad allenarsi a Ceriale: "Ringraziamo la società per la disponibilità in un momento in cui il campo di Alassio, dove torneremo dopo le feste, è occupato per dei tornei - sottolinea Buttu - ci siamo allenati una sola volta al 'Ciccione' che però rimane un campo in uno stato pietoso anche per allenarsi".