Cross. L'Atletica Arcobaleno in buona evidenza al Campaccio e a Venaria Reale

Atletica Arcobaleno subito attiva nella ripartenza degli eventi atletici.

Doppio impegno nella corsa campestre (con numerosi atleti ed atlete in gara sia a San Giorgio su Legnano nella 68° edizione dello storico cross del Campaccio che a Venaria Reale (per il 13° cross Reale) e nella manifestazione indoor interregionale svoltasi a Casalmaggiore.

Partiamo dal Cross del Campaccio che ha visto all’esordio, con buone prove, alcuni nuovi volti in Arcobaleno.

Nella sezione “internazionale” della manifestazione Emma Cavallari ha conseguito una buona 14° posizione nella categoria promesse, giungendo 38° nella prova sui 6 km che ha visto l’affermazione della top runner Nadia Battocletti.

Gara sui 10 km e bella prova di Tommaso Arena, 38 nella classifica generale e 12° nella categoria Promesse.

Al 61° posto si è piazzato Ludovico Vaccari, 17° di categoria tra le Promesse.

Buone notizie anche dal cross corto femminile, con le atlete impegnate su di un percorso di km. 3,2.

Ottime sensazioni per Elena Cusato (24° in generale e 6° tra le juniores) ed Alessia Laura (25° in generale ed 8° tra le Promesse).

Nella gara riservata agli juniores buon esordio per Edoardo Casale che si è classificato in 54° posizione.

Altra regione, altro cross. A Venaria Reale il miglior Arcobaleno in campo maschile è risultato Gabriele Di Vita, 2° tra gli juniores e 6° nella classifica generale. Al 7° posto nella generale e 5° tra i Senior Nicolò reghin, seguito da Samir Benaddi (9° in generale e 6° tra i senior).

Brillante la prova di Asia Zucchino che, in campo femminile, si è piazzata 4° tra le juniores e 17° nella classifica complessiva.

A Casalmaggiore tornano sui blocchi gli sprinter.

Il migliore tra i nostri è Leonardo Zetti che corre i 60 in 7.22, realizzando il nuovo primato personale e risultando il migliore tra le Promesse.

Bene anche Jacopo Vidal Ferrari con un crono di 7.46.

Non male in ambito femminile Penelope Ottonello, seconda nella classifica generale con un crono di 8.22.