Vela: grande successo per la terza tappa delle Dragon Winter Series a Sanremo

Ancora un grande successo per le Dragon Winter Series 3a tappa, disputato a Sanremo dal 10 al 12 gennaio scorsi e organizzato dallo Yacht Club Sanremo.

Sedici imbarcazioni provenienti da tutta Europa, cinque prove completate: questo il bilancio del terzo round delle Winter Series riservate alla classe Dragone. Le due giornate di regate sono state caratterizzate da un vento da est, sui 10-12 nodi, che ha permesso di portare a termine tre belle prove. Domenica, contro ogni previsione, il vento si è stabilizzato da ovest, tra i 12 e i 16 nodi, consentendo lo svolgimento di altre due splendide regate.

Alla fine, i vincitori sono stati i velisti di Transbunker ITA79, capitanati da Yevgen Braslavets, pluricampione della classe e medaglia d’oro olimpica. Al secondo posto si sono piazzati Giuseppe Zaoli, con il grande Flavio Favini al suo esordio nella classe. Terzi gli inglesi, GBR 818, con Martin Payne al timone, una delle leggende della classe. Tre splendide giornate di sole e vento hanno reso felici tutti i partecipanti.

Nel prossimo fine settimana tornerà il Campionato Invernale West Liguria 3° Tappa Inverno in Regata, una pausa che porterà al 7, 8 e 9 febbraio per il gran finale delle Dragon Winter Series e all’1/3 marzo per quello del Campionato invernale West Liguria Festival della Vela.