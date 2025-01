Vela. Il Comitato I Zona ha un nuovo direttivo, eletto a Savona il presidente Pezzoli

Si è tenuta presso la “Sala Nassirya” della Provincia di Savona l’Assemblea elettiva del nuovo direttivo per il quadriennio 2025-2028.

In apertura l’intervento di Maurizio Buscemi, Presidente uscente, da dicembre eletto Consigliere Nazionale della FIV, che ha ripercorso il grande impegno di un quadriennio di forte spinta in direzione del massimo sviluppo della Vela sul territorio. Dalla presenza agli eventi promozionali come la Festa dello Sport, il torneo Ravano e lo SportAbility Day, passando per le grandi manifestazioni come The Ocean Race, la Coppa Primavela e i Campionati Italiani in singolo.

La vela paralimpica, con i centri sviluppati sul territorio, è stato il fiore all’occhiello insieme ai numerosi appuntamento della Formazione Costante. Alessandro Pezzoli (YC Sanremo) è stato eletto Presidente all’unanimità.

Il Consiglio Direttivo risulta così composto: Enrica Bertini (LNI Chiavari e Lavagna), Marcella Ercoli (Varazze CN), Adelio Frixione (YC Italiano), Roberto Goinavi (LNI Savona), Andrea Olivi (CN Celle) e Enrico Pilla (LNI Genova).