Sarà la Piscina Comunale di Sori la sede di Pro Recco - Rari Nantes Savona, in programma sabato 1 febbraio alle ore 15.

Ad annunciarlo, nel pomeriggio odierno, è stato il club recchellino attraverso i suoi canali ufficiali. Non si giocherà, quindi, alla Sciorba di Genova come inizialmente previsto.

I biglietti per la sfida sono già in vendita su vivaticket.com e saranno disponibili anche in piscina il giorno della partita dalle ore 13:30.