Nuoto, campionato regionale di fondo indoor: festa per il Doria Loano con Zangrandi e Cominato

"Ettore Gallo per i 3000 m nella categoria ragazzi, il quale ha migliorato notevolmente la prestazione dello scorso anno dimostrando grande consapevolezza - spiegano dal sodalizio loanese - Mentre per la categoria juniores 2008 abbiamo visto Pietro Zangrandi primeggiare per tutta la distanza dei 5000 mt, in testa fin dall inizio, conquistando così la medaglia d'oro in netto vantaggio sui suoi avversari. Infine Alessandro Cominato, per gli juniores 2007, ha vinto anche lui il titolo di campione regionale, guadagnandoselo nello sprint degli ultimi 1000 metri rispetto al suo rivale in vasca".