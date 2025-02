Calcio. Savona, Cola: "Non si può vincere sempre di fioretto. I tre punti dedicati ai tifosi sotto Daspo"

"Abbiamo fatto un'ottima partita". Emanuele Cola, allenatore del Savona, si gode il successo dei suoi per 2-1 contro il Multedo in una partita che lui stesso ha definito "anche sporca", sottolineando che vincere pur senza giocare di fioretto "è sinonimo di forza".

Il tecnico degli Striscioni non ha nascosto un pizzico di rammarico per il gol subito nel finale, evidenziando un certo interesse al discorso legato alla differenza reti, e ha inoltre giudicato un po' forzata l'espulsione di Fossati contestando più la prima che la seconda ammonizione.

In conclusione, un pensiero ai tifosi colpiti dal Daspo "che probabilmente per un po' non potranno vederci".