Trofeo Laigueglia 2025, il Sindaco: "Obiettivo superare il grande successo televisivo dello scorso anno".

Il sindaco di Laigueglia Giorgio Manfredi con il vicesindaco Andrea

Zancanaro e il consigliere con delega allo sport Lino Bersani sono

intervenuti a Roma per la presentazione della “Coppa Italia delle

Regioni” voluta dal presidente della Lega Ciclismo Professionistico,

Onorevole Roberto Pella.



Il 62^ Trofeo Laigueglia, in programma mercoledì 5 marzo, è la prima

tappa della Coppa Italia, sicuramente un motivo in più per vedere

ulteriormente crescere il primo appuntamento dell'anno per quanto

riguarda il grande ciclismo.



Nell'occasione sono stati resi noti i dati televisivi della scorsa

edizione. Gli spettatori della diretta Rai sono stati circa 200.000,

mentre su Eurosport si è raggiunta l'incredibile cifra di ben 2,2

milioni di telespettatori tra Italia ed estero. Numeri ai quali vanno

aggiunti quelli delle repliche. La presenza della Rai, secondo quando

annunciato dalla Lega Ciclismo, è confermata anche per l’edizione di

quest’anno.



"Sono risultati importanti, soprattutto per una località come Laigueglia,

dove la principale economia è quella turistica e ancora una volta il

ciclismo si dimostra un incredibile veicolo di promozione -

grande soddisfazione traspare dalle parole del sindaco Manfredi - Far

conoscere il nostro territorio in tutto il mondo con l'ausilio delle

riprese aeree e soprattutto con questi numeri ci inorgoglisce e ripaga

il grande impegno organizzativo ed economico del nostro piccolo comune.

Un sincero ringraziamento alla Lega Ciclismo ed al Presidente Roberto

Pella per l’importante supporto organizzativo".