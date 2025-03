Partite della Juventus: calendario aggiornato, risultati e prossimi impegni ufficiali

Seguire i bianconeri significa rimanere costantemente aggiornati su risultati, calendario e prossimi impegni ufficiali, per non perdersi nemmeno un minuto di spettacolo.

Per questo, in questo articolo, analizzeremo le partite della Juventus, approfondendo le performance più recenti e i match futuri che determineranno il destino della squadra nelle competizioni nazionali ed europee.

Risultati recenti delle partite della Juventus

La Juventus sta vivendo un momento altalenante nella stagione 2024-2025. Se in Serie A la squadra ha ritrovato compattezza, la situazione in Champions League è stata più complicata.

Nell'ultima giornata di campionato, i bianconeri hanno ottenuto una vittoria importante contro il Cagliari per 1-0, grazie a un gol di Dušan Vlahović al 12° minuto. Questo successo ha rafforzato la posizione della squadra nella zona Champions, portando il totale dei punti a 49. Tuttavia, la corsa al vertice resta aperta, con Inter e Milan che continuano a spingere forte.

La Juventus ha mostrato la sua forza anche contro l’Inter, vincendo per 1-0 il 16 febbraio in una partita molto combattuta. Questo risultato ha dato fiducia alla squadra di Thiago Motta, che ha elogiato l’atteggiamento dei suoi uomini, sottolineando l’importanza della mentalità vincente.

Tuttavia, il cammino europeo ha portato un'amara delusione. Il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il PSV Eindhoven, giocato l’11 febbraio, si è concluso con una pesante sconfitta per 3-1, costringendo i bianconeri a dire addio alla competizione. Dopo un inizio promettente con il gol di Weston McKennie, la Juventus ha subito la rimonta degli olandesi, con Bakayoko, De Jong e Til che hanno ribaltato la situazione.

Un’eliminazione che ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi, ma che ha anche evidenziato la necessità di maggiore incisività in fase difensiva.

Calendario aggiornato delle partite della Juventus

La stagione prosegue senza sosta e la Juventus ha davanti a sé incontri cruciali che possono decidere il destino della squadra.

Il 26 febbraio, i bianconeri affronteranno l’Empoli nei quarti di finale di Coppa Italia. La partita sarà fondamentale per continuare il cammino verso la conquista del trofeo, un obiettivo che la squadra non vuole lasciarsi sfuggire.

In Serie A, gli uomini di Thiago Motta si preparano a ospitare l’Hellas Verona il 3 marzo all’Allianz Stadium. Un match in cui sarà fondamentale conquistare i tre punti per mantenere il ritmo delle altre squadre in corsa per la Champions League.

Un’altra sfida chiave sarà quella contro l’Atalanta, in programma il 9 marzo. I nerazzurri sono un avversario ostico e diretti concorrenti per un posto in Europa, rendendo questo match decisivo per gli equilibri del campionato.

Prossimi impegni ufficiali della Juventus

Dopo i match di marzo, la Juventus avrà altre partite cruciali per il suo cammino in campionato.

Il 16 marzo, i bianconeri saranno impegnati in trasferta contro la Fiorentina, in una sfida storicamente sentita da entrambe le tifoserie. La rivalità tra le due squadre aggiunge un elemento di tensione a un match che potrebbe risultare complicato.

Il 30 marzo, la Juventus ospiterà il Genoa, prima di affrontare il 6 aprile la Roma, in quello che sarà uno scontro diretto per le posizioni di vertice.

Nel mese di aprile, gli uomini di Thiago Motta affronteranno anche il Lecce (13 aprile), il Parma (20 aprile) e il Monza (27 aprile). Un ciclo di partite sulla carta favorevoli, ma che dovranno essere gestite con attenzione per non perdere punti preziosi.

Dove seguire le partite della Juventus

Per i tifosi che non vogliono perdere neanche un’azione della propria squadra del cuore, le partite della Juventus saranno trasmesse su diverse piattaforme.

● Le sfide di Serie A sono disponibili sulla famosa piattaforma DAZN e Sky Sport, con la possibilità di seguirle in streaming o in TV.

● La Coppa Italia, è trasmessa in chiaro su Canale 5, mentre i match europei della Champions League sono stati trasmessi su Amazon Prime Video e Mediaset Infinity.

● Sul sito ufficiale della Juventus, è possibile trovare highlights, interviste e approfondimenti post-partita.

La Juventus tra ambizioni e ostacoli

La stagione 2024-2025 è ancora aperta a qualsiasi scenario. Se la Champions League è sfumata, la Serie A e la Coppa Italia, che ricordiamo esiste anche per le serie minori, restano obiettivi concreti per la squadra di Thiago Motta. Il calendario è fitto di sfide impegnative, ma la squadra ha dimostrato di poter competere con le migliori.

Molto dipenderà dalla capacità della Juventus di mantenere alta la concentrazione e affrontare ogni partita con lo spirito giusto. Con giocatori chiave come Vlahović, Chiesa e Locatelli in grande forma, i bianconeri possono ancora dire la loro e regalare emozioni ai tifosi.

Restare aggiornati sulle partite della Juventus significa vivere ogni attimo della stagione con passione e attesa.