Calcio, Tornei Estivi. La Savona Cup verso la fase finale: i risultati di ieri

Altra super serata andata in archivio alla Savona Cup, questi i risultati dei match di ieri:



TRINCEE

20.00 VIAGGIA CON CARLO - GOLDBET SAVONA VIA TORINO 2-4

Reti: Ndiaye, Ntensibe - Serhiienko, Rezi, 2 Chiarlone

21.00 ZELO SSC - LOS TIGRES 4-2

Reti: Latini, 3 Amato - Velez, Otazu

22.00 PRO SECCO - PIZZA MARIA 5-8

Reti: Molinari, 2 Certomà, 2 Vario - Toskaj, Imeraj, 2 Mata E., 2 Revello, 2 Bonanni



MARACANA'

20.30 ELITE SPORT DI COSSU A. & STUDIO GERUNDO - NEW TEAM 14-5

Reti: 5 Lagorio, 2 Cossu, 3 Bianco, 4 Calcagno - Seye, Fazzolari, 3 Lerzo

21.30 RINNOVA - I SARVEGHI 5-4

Reti: Shahini, Gjepali, 3 Tuci - Rebagliati, Minetti, 2 Calcagno



SCALETTI

21.00 DARSENAL - BAR MILLY 0-11

Reti: Croce, 2 Bonifaciino, 2 Orcino, 5 Monni, Carminati

22.00 TEAM ARCHIVI - PANIFICIO ZINOLESE 3-2

Reti: 2 Metalla, Babliuk - Zaccariello, Risso



Un solo match invece in programma quest'oggi:



MARACANA'

21.15 TAVERNA DELLO ZIO GIAN FESTER - ARBISOA







