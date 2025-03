Football americano. Pirates Savona, voglia di riscatto: domenica la prima in casa in IFL contro i Lazio Marines

Domenica 9 marzo, alle 14.30, il Pirates Field di Albisola Superiore sarà teatro di un appuntamento storico: i Pirates Savona giocheranno la loro prima partita casalinga in IFL, la massima serie nazionale di football americano, affrontando i Lazio Marines.

Dopo un esordio amaro sul campo dei Guelfi Firenze, vice campioni d’Italia, i ragazzi di coach Giuso Delalba cercano riscatto davanti al proprio pubblico. La sconfitta per 49-0 ha messo in evidenza il divario di esperienza rispetto a una delle squadre più forti del campionato, ma i Pirates sono pronti a voltare pagina.

"Non era una partita che potevamo ambire a fare nostra, ma sicuramente il punteggio ci ha penalizzato troppo. Questo però è il football, si cresce e si continua a lavorare" il commento del General Manager dei Pirates, Gegio Meini, dopo l’impegnativa trasferta in Toscana. Ora l’obiettivo è mostrare progressi e determinazione nella prima sfida tra le mura amiche.

Per chi non potrà essere sugli spalti, il match sarà trasmesso in diretta su Dazn, dando l’opportunità a tutti i tifosi di seguire questo momento storico per gli amanti savonesi del football americano.