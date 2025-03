Volley: altro weekend ricco di impegni con una grande vittoria e una sconfitta per la Nlp Sanremo

Altro giro altra corsa per la Nlp Sanremo che, nel weekend, ha visto scendere in campo le proprie squadre iscritte ai campionati di Seconda Divisione e Serie D.

Ad aprire il fine settimana sono state le ragazze del campionato regionale con una grandissima vittoria in casa contro le rivali di Cogoleto. Partita che la Controcorrente Nlp approccia in maniera ottimale partendo molto forte senza lasciare scampo alle avversarie, chiudendo il primo set sul risultato di 25-15. Il secondo set racconta la stessa storia del primo, con le matuziane che ripetono il grande lavoro svolto nella prima fase della partita vincendo il secondo set per 25-19. Il terzo invece vede una sfida un po' più combattuta ma che alla fine va sempre a favore delle ragazze della Controcorrente NLP che si aggiudicano l'ultimo e decisivo set col punteggio di 25-23. Grande vittoria quindi per le ragazze delle allenatrici Michela Valenzise e Silvia Cimino, che si portano a casa una vittoria fondamentale anche dal punto di vista della classifica.

Un po' più amara invece la giornata di domenica per la Nlp che ha visto la sconfitta della PizzaExpress in trasferta a Diano, contro la capolista. La partita si apre con un primo set molto combattuto tra le due compagini vinto alla fine dalla squadra di casa per 28-26. Molto meno lottati, invece, gli ultimi due set che si sono conclusi sul 25-9 e 25-15 per le ragazze di Diano. Sconfitta per 3-0 quindi per le matuziane, che affronteranno il resto del campionato con maggior consapevolezza e voglia di rivalsa.