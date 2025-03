Calcio, Seconda Categoria. Sono otto i giocatori fermati per almeno un turno nei gironi A e B

SECONDA CATEGORIA GIRONE A

GARE DEL 23/03/2025



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



CALCIATORI ESPULSI

Squalifica per due gare effettive

Romdhane Mohamed (Golfo Dianese 1923)



Squalifica per una gara effettiva

Piazza Federico (Cisano)

Cisternino Simone (Praese 1945)

Ghigliotti Gabriele (Praese 1945)



CALCIATORI NON ESPULSI

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V INFR)

Garibaldi Oliver (Riva Ligure)

Punturiero Lorenzo (Vallecrosia Academy ASD)



Ammonizione con diffida (IV INFR)

Mennella Matteo (Praese 1945)



Ammonizione (VII INFR)

Iannolo Marco (San Bartolomeo Cervo)



Ammonizione (VI INFR)

Di Crescenzo Alessandro (Pietra Ligure 1956)

Panizzi Luca (Riva Ligure)



Ammonizione (III INFR)

Cento Riccardo (Bordighera Sant Ampelio)

Velaj Loren (Cisano)

Vignaroli Matteo (Pietra Ligure 1956)

Capuzzi Terry (Real Santo Stefano Calcio)

Osmeni Elvis (Vallecrosia Academy ASD)



Ammonizione (II INFR)

Antonelli Mirko (Cisano)

Neyra Gomez Leandro (Golfo Dianese 1923)

Villegas Calderon Luis Jair (Pietra Ligure 1956)

Menniti Luca (Praese 1945)

Ramadani Alessandro (San Bartolomeo Cervo)

Zoccali Mattia (Vallecrosia Academy ASD)

Gallo Matteo (Villanovese A.S.D.)



Ammonizione (I INFR)

Mollo Marco (Golfo Dianese 1923)

Porcu Gabriele (Praese 1945)

Puddu Alessio (Praese 1945)

D Aloisio Alessandro (Riva Ligure)

Francesconi Nicolò (Vallecrosia Academy ASD)

Bloise Mattia (Villanovese A.S.D.)

GARE DEL CAMPIONATO

SECONDA CATEGORIA GIRONE B



GARE DEL 23/03/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



CALCIATORI NON ESPULSI

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V INFR)

Pastorino Christian (Nolese R.G. 1946 2001)

Restuccia Nicolò (Nolese R.G. 1946 2001)



Ammonizione con diffida (IV INFR)

Diamanti Giacomo (Plodio 1997)



Ammonizione (VII INFR)

Scavino Simone (Murialdo)



Ammonizione (VI INFR)

Torrengo Andrea (Bardineto)

Graffa Matteo (Plodio 1997)

Monteleone Nicolas (Priamar 1942 Liguria ASD)

Cozzi Roberto (Virtus Don Bosco)



Ammonizione (III INFR)

Di Gregorio Marco (Murialdo)

Caroniti Filippo (Nolese R.G. 1946 2001)

Djomi Steve (Priamar 1942 Liguria ASD)

Episcopo Matteo (Quiliano&Valleggia)

Bracco Mattia (Rocchettese)

Fazio Nicolò (Virtus Don Bosco)



Ammonizione (II INFR)

Basso Mattia (Nolese R.G. 1946 2001)

Ferrando Francesco (Sassello)

Giacchello Giacomo (Virtus Don Bosco)

Valle Edoardo (Virtus Don Bosco)



Ammonizione (I INFR)

Briozzo Giulio (Bardineto)

Armario Giovanni (Murialdo)

Barelli Stefano (Nolese R.G. 1946 2001)

Tassisto Paolo (Nolese R.G. 1946 2001)