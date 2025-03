Pallacanestro Alassio, un week end con tante partite e l'intero settore femminile impegnato

In attesa delle seconde fasi maschili per DR2, U19 REG, U17 e U14 TOP ecco i risultati delle altre squadre con tante squadre sia femminili che maschili in campo.

C Femminile: Due sconfitte per la prima squadra dove a Spezia reagiamo bene dopo un inizio difficile mentre nell'incontro casalingo con Vado succede il contrario, giochiamo bene due quarti ma dopo l'intervallo subiamo un parziale di 16-0 ci condanna nonostante una gara dove per 3 tempi su 4 facciamo anche meglio di APS.

SPEZIA 65 - PONENTE 53

PONENTE 57 - APS 64



Under 19: Due belle vittorie per la squadra Gold, una nel recupero della partita a Loano e una nella prima gara dei play inn con Pegli che ci proietta tra le prime 5 squadre di questo campionato. Ora affronteremo Vado per l'accesso in semifinale.

LOANO 56 - PONENTE 100

PONENTE 90 - PEGLI 69



U17 Femminile: Play in giocati in 3 giorni e ben interpretati dalle nostre ragazze. Sia a Sestri Levante che in casa giochiamo con intensità aumentando il vantaggio con il passare dei minuti e con tutte le ragazze protagoniste in campo. Ora semifinale regionale contro la forte Academy Spezia.

SESTRI L. 27 - PONENTE 66

PONENTE 71 - PONENTE 32



Under 16 PIEMONTE Femminile: Trasferta a Carmagnola dove, inizio di terzo quarto a parte, interpretiamo bene la partita contro una squadra torinese intensa e molto fisica. Gradita visita di Dario con famiglia e cena post partita.

CARMAGNOLA 31 - ALASSIO 58



Under 15 maschile: Tre partite per le due squadre U15, bel successo per la u15 GOLD (in copertina) che affronta con il giusto piglio la trasferta con My Basket dove tutti sono protagonisti in campo. La squadra Regionale perde con Finale giocando sotto tono ma si riscatta con Ardita vincendo con un canestro allo scadere che da morale e fiducia.

MY BASKET GE 25 - PONENTE 67

FINALE 67 - PONENTE 40

ARDITA 45 - PONENTE 47



Under 15 Femminile: Trasferta a Spezia e bella vittoria in un campionato molto incerto che sicuramente, a prescindere da come andrà, ci aiuterà a crescere. Stiamo comunque crescendo sia come squadra che come singole.

ACADEMY 29 - PONENTE 67



Under 13: Affrontiamo Andora che ha ottimi giocatori e iniziamo molto bene ma la successiva difesa contenitiva degli ospiti permette loro rapidi contropiedi che ci condannano oltre misura contro una squadra di valore ma che riusciamo a reggere per larghi tratti.

ALASSIO 55 - ANDORA 84



Under 13 Femminile: Due partite e due belle vittorie, soprattutto la trasferta a Cogoleto. A Cogoleto iniziamo bene, andiamo a +14 ma dopo l'intervallo caliamo, siamo raggiunte e superate. A 2 minuti dalla fine Cogoleto è avanti di 6, a 40 secondi dalla fine Viola mette la tripla che da -4 ci porta a -1, a 14 secondi dalla fine superiamo Cogoleto con un canestro di Wiam e riusciamo a difendere bene negli ultimi secondi. Con Futura invece partita più tranquilla ma ben interpretata.

COGOLETO 51 - PONENTE 52

PONENTE 102 - FUTURA 20



AQUILOTTI-GAZZELLE: Bella partita con Loano per i nati nel 2014-15 dove giochiamo anche parecchi tempi aggiuntivi per la gioia di tutti i mini cestisti.



SCOIATTOLI-LIBELLULE: Scendono in campo anche i nostri nati nel 2016-17 sempre con Loano mostrando bei progressi partita dopo partita e soprattutto divertendosi nel vero spirito minibasket.