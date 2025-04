Calcio, Finale. Giancarlo Delfino torna ufficialmente alla guida dei giallorossi

Nelle scorse ore in Riviera la voce si era fatta sempre più fitta e insistente, in attesa che da via Brunenghi si dipanassero le ultime nebbie intorno ai contatti dei giorni scorsi.

Ora è ufficiale: il Finale sarà nuovamente guidato, per le ultime restanti sfide del girone A di Promozione, a mister Delfino.

"L’FBC Finale comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al signor Giancarlo Delfino, già protagonista sulla nostra panchina nello scorso finale di stagione - si legge nella nota diramata nel pomeriggio - A Giancarlo i migliori auguri di buon lavoro! Successivamente verrà comunicato lo staff che lo affiancherà in campo. La società inoltre ringrazia Lorenzo Scalia e Matteo Delucis per il compito svolto in questi mesi, augurando loro le migliori fortune sportive".