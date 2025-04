Calcio. Millesimo, successo per la serata di formazione con Stefano Bonaccorso

Si è svolto lo scorso lunedì 24 marzo presso gli impianti sportivi dell'ASD Millesimo Calcio il quinto incontro del “Laboratorio di Formazione Tecnica” fortemente voluto dal Presidente della compagine giallorossa Eros Levratto.

A questo incontro, coordinato dal Responsabile Organizzativo Roberto Minuto e dal Responsabile Tecnico Sergio Soldano protagonista già negli anni scorsi di eventi di tale importanza con il patrocinio di A.I.A.C. Savona, hanno partecipato attivamente tutti gli allenatori dello staff tecnico del Millesimo Calcio e un buon numero di “mister” provenienti da diverse Società come Cairese, Dego, Albissole, Ceriale, Pallare, Quiliano, Spotornese, Monregalese, Garessio, Ceva, Villanovese ed altre.

Docente dell’incontro che si è svolto in due parti, una pratica sul campo sintetico con i pulcini leva 2014 dell’ASD Millesimo allenati da Andrea Chinazzo e Alessandro Demitri ed una teorica in aula, è stato Stefano Bonaccorso Responsabile dell’attività di base dell’AC Atalanta Calcio e docente F.I.G.C. di corsi allenatori per istruttori sportivi che ha focalizzato l’incontro sul tema “La seduta di allenamento efficace per i giovani calciatori”.

Ottima è stata la risposta dei partecipanti a livello di interesse ed interventi nelle due fasi dell’incontro che sarà seguito da un ulteriore appuntamento in via di definizione previsto per fine aprile.

Conferma il Direttore Generale ASD Millesimo Luciano Piccardo: “Un altro tassello nel nostro percorso di formazione tecnica che sta dando ottimi frutti. La serata è stata molto partecipata e numerosi sono stati gli interventi dei tanti tecnici presenti. In questo biennio abbiamo puntato molto sul nostro staff tecnico, abbiamo infatti due allenatori per ogni squadra giovanile ottimamente coadiuvati da due allenatori per i portieri e tre istruttori che lavorano in maniera trasversale su tutte le leve per gli aspetti motori e coordinativi e sulla tecnica individuale. Per la prossima stagione la Società intende sicuramente potenziare ulteriormente lo staff tecnico a conferma dell’assoluta importanza del settore giovanile per la nostra dirigenza”.

Chiude il Responsabile Organizzativo Roberto Minuto: “La nostra Società è fortemente impegnata sugli aspetti formativi dei nostri tecnici del settore giovanile e di pari passo stiamo sviluppando ottimi rapporti sia con le Società provinciali e regionali attraverso i nostri tornei giovanili autunnali e primaverili in costante crescita di adesioni, sia con le maggiori Società Professionistiche del nord-ovest attraverso test-match dedicati riservati alle leve dal 2012 al 2016".