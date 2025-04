Calcio. Pontelungo, un tris al Finale per tornare a sorridere. Zanardini: "Primo tempo molto buono. Play off? Sarebbero un premio per ragazzi e società"

Il Pontelungo torna alla vittoria superando il Finale per 3-2. Decisive le reti di Chariq, Destito e Calcagno, tutte realizzate nella prima frazione di gioco.

A fine gara, mister Zanardini ha analizzato così la prestazione della sua squadra: "Abbiamo fatto un primo tempo molto buono, intenso, e potevamo segnare più dei tre gol che abbiamo fatto - ha dichiarato il tecnico - Abbiamo speso anche tanto, siamo in un momento di difficoltà, quindi stanno giocando ragazzi che hanno avuto meno spazio durante l'anno. È normale che, con il caldo di oggi, nel secondo tempo siamo un po' calati".

Il mister ingauno ha poi sottolineato alcune situazioni da migliorare: "Mi dispiace per le disattenzioni, abbiamo regalato diverse occasioni e preso qualche contropiede di troppo mentre eravamo in vantaggio: non va bene, ci ragioneremo e ci lavoreremo".

Guardando al finale di stagione, Zanardini ha le idee chiare: "Il play-off sarebbe un premio per questi ragazzi e per la società. Se verrà, sarà tutto di guadagnato, se non verrà, resterà la crescita esponenziale che abbiamo fatto, e da lì bisognerà ripartire per la prossima stagione".