Cairese–Imperia a rischio rinvio: il maltempo mette in dubbio il match salvezza al “Cesare Brin”

È in forte dubbio la disputa dell’attesissimo match salvezza tra Cairese e Imperia, in programma per oggi pomeriggio alle 15 allo stadio 'Cesare Brin' di Cairo Montenotte. Le abbondanti piogge che si sono abbattute nelle ultime ore sulla Val Bormida e in particolare sulla zona di Cairo, hanno messo a dura prova le condizioni del terreno di gioco.

Al momento, il campo risulta visibilmente allagato, tanto che – secondo le prime segnalazioni raccolte – il pallone non rimbalzerebbe in diverse zone del rettangolo verde. Una situazione che comprometterebbe la regolarità della gara, fondamentale per entrambe le squadre nella corsa alla salvezza.

Se dovesse continuare a piovere, l’ipotesi di un rinvio diventerebbe sempre più concreta. Sarà decisivo il sopralluogo dell’arbitro prima del fischio d’inizio, che valuterà la praticabilità del campo insieme ai dirigenti delle due squadre e agli ufficiali di gara.

Cairese e Imperia si giocano punti pesantissimi in ottica salvezza, in un finale di stagione teso e combattuto. Un eventuale slittamento del match complicherebbe ulteriormente il calendario e la gestione delle ultime giornate. La data per un eventuale recupero potrebbe essere mercoledì prossimo in modo da non influire sul resto del calendario