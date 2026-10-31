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Calcio | 31 ottobre 2026, 11:14

Calcio | Prima Categoria B. Al via la sesta giornata, trasferte d'alto rango con Sassello e Priamar

Calcio | Prima Categoria B. Al via la sesta giornata, trasferte d'alto rango con Sassello e Priamar

La stagione di Priamar e Sassello non ha preso il via secondo le aspettative delle due squadre savonesi.

I rossoblu sono ancora fermi a quota zero, mentre i valligiani hanno appena una lunghezza di vantaggio, grazie al pareggio interno ottenuto contro il Savignone.

Il doppio turno esterno, in calendario nel pomeriggio, non si profila tra l’altro tra i più agevoli. I savonesi dovranno vedersela contro la Bolzanetese, mentre i biancoblu saranno ospiti del Mura Angeli.

Domani si disputerà un solo incontro, con la capolista Serra Riccò impegnata sul terreno del San Giovanni Battista.


 


 

Redazione

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