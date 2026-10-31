Calcio | Prima Categoria B. Al via la sesta giornata, trasferte d'alto rango con Sassello e Priamar

La stagione di Priamar e Sassello non ha preso il via secondo le aspettative delle due squadre savonesi.
I rossoblu sono ancora fermi a quota zero, mentre i valligiani hanno appena una lunghezza di vantaggio, grazie al pareggio interno ottenuto contro il Savignone.
Il doppio turno esterno, in calendario nel pomeriggio, non si profila tra l’altro tra i più agevoli. I savonesi dovranno vedersela contro la Bolzanetese, mentre i biancoblu saranno ospiti del Mura Angeli.
Domani si disputerà un solo incontro, con la capolista Serra Riccò impegnata sul terreno del San Giovanni Battista.