Calcio, Serie D. Il colpo salvezza è dell'Imperia: Szerdi e Costantini riaprono la crisi Cairese

Nel momento più delicato della stagione, l’Imperia risponde presente. Sul campo della Cairese, i nerazzurri sfoderano una prestazione di grande spessore, imponendosi con un netto 2-0 che vale tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Le reti decisive di Santiago Szerdi nel primo tempo e Nicholas Costantini nella ripresa.

Il primo squillo è della Cairese con Oubakent che al 5’ prova il tiro da fuori area, ma Ragone risponde in due tempi. L' Imperia continua a spingere: 9’ Scalzi va vicino al gol con una punizione velenosa, deviata in corner da Cangane con un gran intervento sul primo palo. L’Imperia cresce col passare dei minuti e al 22’ costruisce una bella azione sulla destra rifinita da Comiotto per Scalzi, il cui tiro viene respinto di testa da un difensore in extremis.

Il gol arriva al 29’: De Simone pennella un cross perfetto dalla trequarti sinistra, Szerdi prende il tempo ai centrali e insacca di testa per l’1-0. La Cairese prova a reagire, ma senza successo: al 44’ Biancheri colpisce la traversa su punizione, sfiorando il pareggio. L’Imperia va vicino al raddoppio con Scalzi al 42’ e chiude il primo tempo in vantaggio.

Nella ripresa, i padroni di casa tentano di alzare il ritmo: Lazzaretti (48’) e Biancheri (53’) impegnano Ragone, sempre attento. Al 65’ Oubakent sfiora l’incrocio su punizione, ma un minuto dopo è ancora la Cairese a creare pericolo: Biancheri anticipa Ragone, ma Morra salva sulla linea. Al 69’ Szerdi prova un pallonetto in corsa, poi è Scarrone a colpire la seconda traversa della giornata su corner di Costantini.

L’appuntamento col gol è solo rimandato: all’84’, Nicholas Costantini, appena entrato, scatta sul filo del fuorigioco e fulmina Cangane con un preciso rasoterra. È il 2-0 che chiude i conti, nonostante un finale teso con ammonizioni per Castiglia e Morra e un ultima nota di cronaca al 92’, quando Ragone salva di piede su Fernandez.

Al triplice fischio, è festa nerazzurra. L’Imperia ritrova la vittoria, per la Cairese l'incubo playout continua a prendere forma.

I gialloblu dovranno necessariamente fare una doppia impresa a Varese e contro il Ligorna per puntare alla salvezza diretta (ma potrebbe comunque non bastare), in caso contrario l'unica speranza per il team valbormidese sono i demeriti altrui e porre almeno otto punti di gap con la terzultima o la penultima classificata.



Cairese - Imperia 0-2

Marcatori: 29’ Szerdi, 84’ Costantini

Cairese: Cangane, Lartey, Boveri, Lazzaretti (57’ Ngamba), Sokhna (83’ Garcia), Biancheri, Oubakent, Gargiulo (75’ Fernandez), Castiglia, Garbarino, Chiarlone (91’ Vignaroli)

A disposizione: Zanon, Turone, Garcia, Bellotti, Vignaroli, Gabriele, Diagne

Allenatore: Solari



Imperia: Ragone, Comiotto (57’ Minei), Osagie (62’ Morra), L. De Simone, Scarrone, V. De Simone (79’ Costantini), Scalzi (67’ Santanocito), Giglio, Szerdi, G. Graziani, T. Graziani

A disposizione: Santarelli, Di Giosia, Fatnassi, Totaro, Pisapia

Allenatore: Buttu