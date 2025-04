Calcio. Disposto un minuto di raccoglimento per la morte di Papa Francesco, le istruzioni alle società

Su indicazione del Presidente Federale è stato dispone un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare di tutti i campionati in programma fino a domenica 27 aprile, inclusi eventuali posticipi, in segno di lutto per la scomparsa del Santo Padre.

Inoltre, si riporta la comunicazione del CONI relativa alle modalità di accompagnamento del minuto di silenzio in ricordo di Papa Francesco, alle quali le Società sono invitate ad attenersi compatibilmente con la dotazione tecnologica dei vari impianti Nelle stesse gare le squadre indosseranno una fascia nera di lutto al braccio. Il CONI, invita le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a trasmettere questo ricordo di Papa Francesco alle rispettive realtà affiliate affinché – prima del minuto di silenzio e in base alla dotazione tecnologica dei vari impianti – possano proiettare sugli schermi la foto, configurare il testo sugli eventuali led presenti a bordo campo e leggere il contenuto testuale attraverso lo speaker.

"Il 21 aprile ci ha lasciato Papa Francesco, prima del minuto di silenzio lo vogliamo ricordare con questo suo pensiero. “Incoraggio ciascuno di voi a vedere lo sport come un percorso di vita che vi aiuti a costruire una comunità più solidale e per portare avanti i valori della vita cristiana: lealtà, sacrificio, spirito di gruppo, impegno, inclusione, ascesi, riscatto. Date sempre il meglio di voi stessi! Vi benedico di cuore”.

Per sempre grazie, Papa Francesco Il mondo dello sport continuerà a pregare per te

Eventuale foto da proiettare:

Eventuale frase Led bordocampo:

Per sempre grazie, Papa Francesco