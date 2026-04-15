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Calcio | 15 aprile 2026, 18:21

Calcio | Andora. Quarto posto solitario dopo il 2-1 al Borghetto, Ghigliazza: "Gara vinta con voglia e qualità, bravo il Borghetto a chiudersi"

Calcio | Andora. Quarto posto solitario dopo il 2-1 al Borghetto, Ghigliazza: &quot;Gara vinta con voglia e qualità, bravo il Borghetto a chiudersi&quot;

La sconfitta del Cengio a Sanremo ha probabilmente posto fine alle speranze playoff dell'Anodra, ma i biancoblu possono comunque sorridere per il quarto posto in classifica dopo il 2-1 marchiato dalla doppietta di De Boni.

“È stata una gara difficile. Sul nostro campo - spiega mister Ghigliazza - patiamo spesso le squadre che si chiudono, e il Borghetto è stato bravo e coriaceo nel farlo. C’è rammarico perché, trovato il vantaggio nel primo tempo, potevamo gestirlo meglio.

Avevo chiesto grande attenzione sui calci piazzati e invece abbiamo subito un gol che non possiamo permetterci. La reazione però è stata buona, con voglia e qualità. Abbiamo anche fallito qualche occasione, ma ci prendiamo una vittoria importante che allunga il nostro cammino e ci permette di ripartire dopo la sconfitta di Ventimiglia.

Dobbiamo crescere nella difesa sulle palle inattive. Non era facile, anche considerando le assenze tra squalificati e infortunati di lungo corso. Sto spremendo i ragazzi, ma loro mi stanno assecondando: sono molto contento di quello che stanno mettendo in campo.”

Redazione

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