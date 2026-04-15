Calcio | Imperia, ufficiale il passaggio di proprietà al gruppo Arkipiù

È stato siglato nella mattinata di oggi, la riunione è terminata pochi minuti fa, il passaggio di proprietà dell’Imperia Calcio, segnando un momento decisivo per il futuro della società nerazzurra.
L’accordo è stato formalizzato presso lo studio del commercialista Angelo Musso, situato in via Schiva, dove le parti hanno raggiunto l’intesa definitiva.
Da una parte si è presentata Arkipiù, rappresentata dal neo presidente del club di piazza d'Armi Giuseppe D’Onofrio insieme ai propri legali; dall’altra l’ormai ex presidente Fabrizio Gramondo e il socio Fabio Ramoino, che cedono così il controllo del club.
Con la firma dell’atto si apre ufficialmente una nuova fase per l’Imperia Calcio, con aspettative e progetti che la nuova proprietà sarà chiamata a sviluppare nei prossimi mesi.