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Calcio | 15 aprile 2026, 14:03

Calcio | Imperia, ufficiale il passaggio di proprietà al gruppo Arkipiù

Firmato l’accordo nello studio del commercialista Angelo Musso

Calcio | Imperia, ufficiale il passaggio di proprietà al gruppo Arkipiù

È stato siglato nella mattinata di oggi, la riunione è terminata pochi minuti fa, il passaggio di proprietà dell’Imperia Calcio, segnando un momento decisivo per il futuro della società nerazzurra.

L’accordo è stato formalizzato presso lo studio del commercialista Angelo Musso, situato in via Schiva, dove le parti hanno raggiunto l’intesa definitiva.

Da una parte si è presentata Arkipiù, rappresentata dal neo presidente del club di piazza d'Armi Giuseppe D’Onofrio insieme ai propri legali; dall’altra l’ormai ex presidente Fabrizio Gramondo e il socio Fabio Ramoino, che cedono così il controllo del club.

Con la firma dell’atto si apre ufficialmente una nuova fase per l’Imperia Calcio, con aspettative e progetti che la nuova proprietà sarà chiamata a sviluppare nei prossimi mesi.

Diego David

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