Calcio | Una serata per la storia, la Nolese vuole alzare la sua prima Coppa Liguria: la finale con l'Andrea D'Oria LIVE

NOLESE - ANDREA D'ORIA 0-0
8' incursione centrale di Coccarello che dialoga bene con Monarda, Caroniti salva pratcamente sulla linea di porta. Si fa vedere l'Andrea D'Oria.
6' Debenedetti si muove bene a destra e trova lo scarico giusto in area per Scalia, ma il tocco del capitano biancorosso viene deviato in corner all'ultimo momento.
2' partenza al fulmicotone della squadra savonese, punizione insidiosa col mancino a rientrare di Tassisto, De Ambrosis vola a deviare in angolo.
1' tutto pronto al "Ferrando" di Pra, si comincia! È iniziata Nolese-Andrea D'Oria!
PRIMO TEMPO
Queste le scelte dei due tecnici
NOLESE: Barelli; Caroniti, Tassisto, Scalia, Roascio, Marangi, Basso, Tripodi, Bertozzi, Godena, Debenedetti.
A disposizione: Acojocaritei; Restuccia, Bruni, La Rocca, Ferlaino, Kazazi, Aroca, Pastorino.
Allenatore: P. Saccone
ANDREA D'ORIA: De Ambrosis Vigna; Bonci, Arnuzzo, Strada, Coccarello, Alesso, Monarda, Morra, Chiavassa, Pulsoni, Martire.
A disposizione: De Marinis; Albano, Ascari, Bravoco, Ottonello, Rancati, Spotti, Trussardi, Todaro.
Allenatore: F. Salvetti
Arbitro: L. Bugliani (La Spezia)
E' pronta a trovare il suo vincitore sotto i riflettori del "Baciccia Ferrando" di Pra la Coppa Liguria di Seconda Categoria.
Da una parte la Nolese di Pietro Saccone, protagonista di una stagione da vertice nel girone B e ormai vicina alla promozione in Prima Categoria, con la possibilità di completare un possibile double e spezzare un lungo digiuno.
Dall’altra l’Andrea D’Oria di mister Salvetti, formazione capace di sorprendere lo scorso anno con una promozione immediata ma rimasta lontana dalla zona playoff in campionato, e oggi chiamata a trasformare la Coppa nell’occasione per dare un senso più dolce alla stagione.