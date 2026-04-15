Calcio | Imperia. Le prime parole da presidente di Giuseppe D'Onofrio: "Vogliamo garantire esperienze tangibili a tutto campo"

Dopo l'ufficialità dell'acquisizione delle quote dell'Imperia, è arrivata agli organi di stampa anche una nota, con le prime dichiarazioni del nuovo presidente Giuseppe d'Onofrio. In attesa di comprendere le prime mosse ufficiali, ecco i buoni propositi dell'imprenditore partenopeo:

"Assumere la guida di una società storica come l'Imperia Calcio è per me un onore e una sfida che affronto con grande passione. La nostra filosofia si riassume in due parole: Strategia e Pianificazione. Vogliamo costruire un futuro solido, che parli ai giovani e che offra alla città non solo una squadra competitiva, ma un punto di riferimento sociale." Queste le parole del nuovo Presidente partenopeo, Giuseppe D'Onofrio, che precisa: “Puntiamo a generare opportunità concrete e percorsi di crescita ad ampio spettro, integrando sport, formazione e territorio. L'obiettivo è garantire esperienze tangibili a tutto campo, portando valore ben oltre il rettangolo di gioco.”