Beach volley | A Laigueglia la prima Coppa Italia per società FIPAV: successo organizzativo e numeri da record

Una favola sportiva lunga undici anni, culminata in un fine settimana memorabile: oltre 250 coppie impegnate su 40 campi nello scenario del borgo ligure di Laigueglia, sotto un sole già estivo. È questa la cornice della prima storica Coppa Italia per società FIPAV, organizzata da Bybit Riviera Beach Volley ASD in collaborazione con il Comitato regionale Liguria, la Federazione Italiana Pallavolo e il Comune.

L’evento ha fatto registrare il tutto esaurito in quasi tutte le categorie (Gold, Silver e Bronze), con 177 coppie e 28 società coinvolte, oltre a una Serie Beach B2 da numeri record con 64 coppie in gara.

Nel torneo maschile si è imposta la società romana Ibeach, grazie a due secondi posti: uno nella categoria Silver e quello decisivo nel Gold, conquistato da Daniele Lupo, argento olimpico a Rio 2016, in coppia con il giovane Andrea Frinolli.

Nel femminile, successo per il Beach Volley Cus Torino, trascinato dalla vittoria nel Silver di Silvia Mastrandrea e Marta Noveri e dal secondo posto nel Bronze firmato da Michela Carpegna e Giulia Pogliotti.

Oltre alla classifica generale, grande spettacolo nelle finali Gold: nel maschile vittoria per il duo Acerbi-Andreatta (Beach Volley Training), già protagonista ad Albissola Marina, mentre nel femminile si è imposto il tandem Puccinelli-Barboni, tra le coppie più promettenti del circuito estivo.

Le classifiche per società hanno visto, nel maschile, Ibeach precedere Romabeach Tour e Beach Volley Training; nel femminile, podio composto da Cus Torino, We Beach Roma e Beach Volley Training Torino.

Partecipate e sentite le premiazioni finali, alla presenza delle autorità locali, tra cui il sindaco di Laigueglia Giorgio Manfredi e il consigliere allo sport Lino Bersani, oltre ai rappresentanti del Comitato FIPAV Liguria guidati dal neopresidente Paolo Bassi.

Ampio consenso per l’organizzazione, con apprezzamenti da parte di dirigenti federali e tecnici per una manifestazione capace di unire alto livello competitivo e forte partecipazione giovanile. Un evento che, per numeri e qualità, rappresenta un punto di riferimento destinato a consolidarsi nel panorama nazionale.

A chiudere, il bilancio della società organizzatrice Riviera Beach Volley, che dopo oltre un decennio di attività sul territorio celebra un traguardo significativo: aver contribuito a rendere la Liguria uno dei poli principali del beach volley italiano.