Celle, atto di indirizzo della giunta per intitolare il Palazzetto dello Sport ad Agostino "Stino" Zunino

Il Palazzetto dello sport di Celle Ligure intitolato ad Agostino Zunino.

Questo l'atto d'indirizzo della giunta comunale che vuole conferire l'intitolazione allo storico giocatore, allenatore e infine dirigente del Celle Varazze Volley, conosciuto da tutti come "Stino", scomparso all'età di 68 anni il 27 novembre del 2023.

"E' volontà dell’Amministrazione intitolare il Palazzetto dello sport alla memoria di Agostino Zunino, amichevolmente detto “Stino”, per la comunità cellese e per l’ambiente pallavolistico provinciale, il quale ha legato la sua vita alla diffusione del volley per oltre cinquant’anni: infatti nel 1972 è stato tra i primi atleti a dar vita alla sezione volley dello Sporting Club Celle Ligure. Dopo essere stato un giovane giocatore, “Stino” è passato subito a vestire i panni di allenatore, assistendo alla crescita tecnica e umana di generazioni di atleti e atlete a cavallo tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila, è stato impegnato in prima persona nelle collaborazioni con le vicine realtà di Albisola e Varazze, quest’ultima in particolare porterà alla nascita del Celle Varazze Volley, nell’estate del 2000. Dopo alcune esperienze e sodalizi della Provincia, tra cui Albisola, Sabazia e Pallavolo Fornaci Savonese, entra infine a far parte del consiglio direttivo del Celle Varazze Volley, dimostrandosi sempre piu’ attento alla diffusione della disciplina pallavolistica tra i piu’ piccoli e alla trasmissione dei valori dello sport, impegnandosi nell’organizzazione di tornei, eventi promozionali e gite sociali".

Sarà quindi prevista una cerimonia di intitolazione del Palazzetto, alla presenza dei familiari, della cittadinanza, delle Associazioni sportive presenti sul territorio e verrà scoperta una targa da parte del Sindaco della targa con l’incisione: “Alla memoria di Agostino “Stino” Zunino”.

L'amministrazione ha così dato il proprio atto di indirizzo ma ha rimandato agli uffici comunali le azioni di gestione necessarie all’iniziativa. Spetterà infatti all’organo esecutivo predisporre la richiesta di autorizzazione in deroga alla Prefettura, "qualora l'intitolazione avvenga a meno di dieci anni dalla morte della persona a cui si intende dedicare la struttura".



