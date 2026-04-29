Italvolley, l'albisolese Ilaria Spirito convocata in Nazionale

Ilaria Spirito nel nuovo corso dell'Italvolley.

Il libero di Albisola Superiore è stata convocata dal CT Julio Velasco per i futuri match estivi tra le amichevoli di maggio, la Nations League a giugno e luglio e gli Europei a fine agosto.

La pallavolista albisolese 32enne, giocatrice del Chieri '76, riserva alle Olimpiadi di Parigi 2024, aveva esordito contro la Turchia e con la squadra ha conquistato uno storico oro.

Dopo l'addio alla maglia azzurra del libero Monica De Gennaro, molto probabilmente la giocatrice titolare sarà Eleonora Fersino con alle sue spalle proprio Spirito e Ilenia Moro.