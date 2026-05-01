Volley femminile | La salvezza di Carcare passa dai playout, Corradini corsarea al tie break (Gallery)

Con una sciagurata gara le biancorosse hanno fallito una salvezza diretta e adesso il loro destino dovrà passare attraverso i playout.

Il calendario aveva offerto loro la possibilità di chiudere in bellezza, affrontando nell'ultimo incontro di campionato le taggiasche della Corradini, battute già all'andata con un netto 3 a 0. La partenza è positiva e le biancorosse dominano il set 25 a 9. Purtroppo come spesso è successo in questo campionato le nostre ragazze hanno un passaggio a vuoto, 5 punti consecutivi delle ospiti non vengono più recuperati, finisce 25 a 17. Fazio dà la sveglia alle giovani valbormidesi che sembrano aver recepito il messaggio, non si gioca una grande pallavolo ma il set è nuovamente dominato dalle carcaresi che si impongono 25 a 11. Il folto e chiassoso pubblico era in visibilio, ignaro di quello che sarebbe successo da lì in poi. Quarto set le biancorosse, si spengono nuovamente, il palleggio diventa approssimativo, gli attaccanti non mettono più a terra palle, anzi sovente gli attacchi finiscono in rete o a fondo campo, imprecise anche in ricezione, le ospiti non possono non approfittare dell'occasione e se pur con difficoltà vincono il set. Si va al tie break, con le carcaresi ancora in difficoltà e sempre ad inseguire le taggiasche, che si impongono 15 a 13. La scommessa della società di affrontare un campionato impegnativo come la serie D, con una formazione giovanissima, ma di grandi prospettive, con l'obiettivo di salvarsi dovrà passare attraverso i playout e l'avversaria sarà proprio la Corradini Home, che andrà affrontata con la giusta concentrazione e mentalità.