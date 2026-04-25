Volley: a Finale Ligure un’amichevole tra la Nazionale Italiana delle Polizie Locali e la Serie C

Lunedì 20 aprile 2026, il Palasport Alessia Berruti di Finale Ligure ha ospitato un allenamento congiunto della Serie C maschile della sezione pallavolo della Polisportiva del Finale con la Nazionale Italiana di Pallavolo delle Polizie Locali.
La Nazionale Italiana di Pallavolo Polizie Locali maschile è la rappresentativa sportiva dell’A.S.D. ASPMI, l’Associazione Sportiva Polizie Municipali d’Italia, che partecipa ai campionati europei USPE.
La formazione azzurra, composta da 15 atleti selezionati nel mese di marzo in Val Bormida, ha disputato una partita amichevole contro la Serie C finalese come allenamento in vista dei prossimi impegni internazionali. La squadra è infatti diretta in Francia per le prove di qualificazione agli Europei 2026, che si svolgeranno in Bulgaria.
Al termine della serata, la Nazionale Italiana di Pallavolo delle Polizie Locali ha omaggiato la squadra di casa con una targa di riconoscimento per l’accoglienza ricevuta.