Beach Volley | Oltre trecento atleti hanno raggiunto Laigueglia per le festività pasquali

Un'onda alta quanto trecento atleti più tanti spettatori e accompagnatori ha letteralmente invaso l'arenile di Laigueglia per il ponte Pasquale per il primo week end targato Bybit Riviera Beach Volley in collaborazione con la prima edizione dello Tsunami Camp, scuola di Torino in grado di ingaggiare l'ex campione italiano e attuale consigliere nazionale Fipav Andrea Abbiati.



Un clinic di allenamento da oltre 100 iscritti condotto da Vincenzo Boccuni e la sua scuola torinese Tsunami beach volley e una Pasquetta segnata da tornei federali gestititi dal Riviera Beach Volley da record: campionato italiano per società Fipav nelle categorie Gold, Silver e Bronze e tornei amatoriali hanno sforato le 150 coppie. Con montaggi in tempi record e orari anche in notturna di 20 campi nel suggestivo borgo saraceno di Laigueglia dopo il successo del Platinum 4000 m/f di Albissola Marina del 28-29 marzo: “Tengo a ringraziare vivamente tutto lo staff del Riviera – sostiene il presidente Riviera Beach Volley Alessio Marri – abbiamo realizzato due week-end incredibili e il merito è tutto in chi dalle idee e visioni poi è in grado di trasformare in realtà tutto questo con enormi sacrifici”.



Neanche il tempo di godersi i podi dominati in larga parte dalla Shotfive di Torino che ha conquistato le categorie Silver e Bronze maschili e femminili, con finali Gold spettacolari all'insegna degli atleti liguri con il maschile vinto da Alessandro Campi (Pallavolo Liguria) in coppia con Luca Ghio del Beach Volley Club di Genova e il femminile, sempre all'insegna delle atlete locali liguri con la vittoria del duo Montedoro-Gulisano del Palabeach di Spotorno, che si passa al prossimo week-end che scalda i motori con gli oltre 150 partecipanti del 3Games Bybit per un torneo maschile, femminile e misto, in vista del grandissimo e storico evento del 18-19 aprile: la prima Coppa Italia per società Fipav scritta a quattro mani tra Riviera Beach Volley, il comitato Fipav Liguria e la Federazione Italiana Pallavolo.



Trofeo nazionale che va ad unirsi al campionato italiano assoluto, la Coppa Italia dell'assoluto e lo scudetto per società, con un montepremi da 6000 euro per gender, prevede le migliori 32 società in classifica nazionale da tutta Italia con partecipazioni.